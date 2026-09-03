В Калининграде отец инсценировал свое похищение ради денег сына

В Калининграде полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег у 19-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, один из них оказался отцом молодого человека, который вместе со знакомым инсценировал собственное похищение.

По данным полиции, молодой человек обратился в правоохранительные органы после того, как неизвестные сообщили ему о похищении отца и пригрозили покалечить мужчину, если сын не передаст более 50 тыс. рублей.

Оперативники организовали контролируемую встречу с предполагаемыми вымогателями. Одного из подозреваемых задержали в момент передачи денег. Он рассказал, что угрозы отцу не было, а вся схема была придумана, чтобы получить деньги от сына, с которым у мужчины сложились плохие отношения.

Полицейские установили местонахождение отца заявителя и также задержали его. По данным УМВД, мужчина признался, что попросил знакомого подыграть ему в этой схеме.

В отношении 42-летнего мужчины и его 36-летнего сообщника возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы.

Карина Дроздецкая