В Карабудахкентском районе выявлена нелегальная майнинг-ферма

В Карабудахкентском районе Дагестана нашли незаконно функционирующую майнинг-ферму. В ходе проверки на одном из объектов зафиксировано 18 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Об этом сообщили в ПАО «РОССЕТИ Северный Кавказ-Дагэнерго».

Совокупная установленная мощность оборудования составила порядка 63 кВт (около 3,5 кВт на единицу). Устройства были подключены к электросети без договора с энергоснабжающей организацией — зафиксирован факт бездоговорного потребления электроэнергии.

На место прибыли оперативная группа, представители энергокомпании и правоохранительных органов. Оборудование изъято до завершения проверки и установления всех обстоятельств.

Мария Хоперская