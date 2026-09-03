Депутат гордумы Астрахани помог детсаду провести опиловку опасных деревьев

На территории детского сада № 36 на ул. 4-й Зеленгинской в Астрахани завершили опиловку и вывоз сухих аварийных деревьев. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гордума Астрахани Фото: Гордума Астрахани

Руководство детсада обратилось за помощью к городскому депутату Александру Тихонову. Они попросили спилить ветви деревьев из-за угрозы безопасности детей и педагогов.

Опиловку провели в конце августа, перед началом учебного года. Господин Тихонов лично проверил качество работ. «Сейчас воспитанники детского сада могут играть на свежем воздухе, находясь в полной безопасности под облагороженными кронами деревьев», — отметил он.

Нина Шевченко