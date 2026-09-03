Жительницу Карелии заподозрили в финансировании запрещенной экстремистской организации

В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в финансировании запрещенной в России экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

По данным ведомства, женщина добровольно оформила подписку на регулярное списание денежных средств с банковской карты. Деньги, как утверждается, ежемесячно направлялись на финансирование запрещенной экстремистской организации.

Следственное подразделение регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

По этой статье женщине может грозить от трех до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Матвей Николаев