Рок-концерты, фильм «Драйв» с Райаном Гослингом и футбол

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли и кино, а также поболеть за махачкалинский футбольный клуб «Динамо» на стадионе. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



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Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

4 сентября в 19:00 в зале им. Скрябина в Кисловодске пройдет концерт Soli Deo Gloria Заслуженной артистки России Светланы Бережной (орган, клавесин, фортепиано). В программе — произведения Иоганна Баха.

Стоимость билетов — 2000 руб. (12+)

6 сентября в 18:00 в ставропольском Дворце детского творчества пройдет концерт Олены Уутай. Певица известна как мастер горлового пения и автор нео-шаманских практик из Якутии. Уутай гастролирует с музыкально-обрядовыми и хилинг-программами, работает в различных жанрах от аутентичной архаичной музыки до электронных и экспериментальных направлений.

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

В Ставрополе в Rock Bar by Abrikos Inc. 6 сентября в 19:00 выступит петербургская метал-группа Septory. Коллектив отправился в тур по России, чтобы представить свою новую работу Dawn No More о постапокалипсисе.

Стоимость билетов — от 600 руб. (18+)

6 сентября в 20:00 в «Концерт Холле» в Ставрополе состоится концерт российской метал-группы Wildways. Коллектив был создан в 2009 году в Брянске, с того момента Wildways выпустили пять полноформатных альбомов. Популярные треки группы — «Ветром стать», «Мало тебя», «Я тебя тоже», «Нью Скул», «Ветивер» и «Страх».

Стоимость билетов — от 2300 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

Ставропольский государственный театр оперетты 5 сентября в 19:00 покажет музыкальную комедию «Собака на сене». Спектакль поставлен по пьесе Лопе де Вега, музыку написал советский композитор Геннадий Гладков. В постановке задействованы солисты театра, балетная труппа и оркестр. Графиня Диана узнает, что ее секретарь Теодоро тайно ухаживает за ее служанкой Марселой. В самой Диане просыпается ревность, хотя она отвергает знатных женихов и не хочет признаваться в любви простому слуге из-за предрассудков.

Стоимость билетов — от 800 руб. (12+)

Ставропольский академический театр им. Лермонтова 5 сентября в 18:00 покажет спектакль «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Помещица Раневская возвращается из Парижа в родовое имение, которое вот-вот продадут за долги. Купец Лопахин предлагает единственный, казалось бы, разумный выход — вырубить легендарный вишневый сад и начать новое дело. Но прошлое слишком дорого, чтобы им так легко пожертвовать. Пока герои спорят, ностальгируют или строят воздушные замки, будущее неумолимо наступает.

Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру фильма «Тони» — байопика Мэтта Джонсона о юности знаменитого шеф-повара, телеведущего и путешественника Энтони Бурдена. По сюжету 19-летний Тони приезжает в Провинстаун с амбициями стать писателем и желанием покорить девушку. Случайная подработка на кухне местного ресторана превращает беззаботные каникулы в погружение в мир хаоса, адреналина и страсти.

Стоимость билетов — от 290 руб. (18+)

Также некоторые кинотеатры региона покажут в пятницу и в выходные фильм «Драйв» 2011 года. Это нео-нуарный триллер режиссера Николаса Виндинга Рефна о безымянном Водителе (Райан Гослинг), который ведет двойную жизнь и жертвует всем ради спасения любимой женщины.

Стоимость билетов — от 310 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

В Каспийске на Анжи Арене 6 сентября в 16:15 состоится футбольный матч между клубами «Динамо» (Махачкала) и «Родина». Сейчас «Динамо» (Махачкала) находится на восьмом месте таблицы РПЛ с девятью очками, а «Родина» — на тринадцатом с четырьмя очками.

Стоимость билетов — от 150 руб. (0+)

Нальчик 1 сентября отметил День города, однако праздничные мероприятия, посвященные событию, пройдут и в пятницу, и в выходные. Так, на площади Согласия пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы России», а в павильоне парка Столетия КБР продолжит работу выставка, посвященная Дню города.

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