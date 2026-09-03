В Новоселицком округе на 80% отремонтировали два моста через реку Томузловка
В селе Китаевском Новоселицкого округа более чем на 80% завершили капитальный ремонт мостов Бочкарев и Сиушкин, пересекающих реку Томузловка. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Подрядчиками выполнен комплекс строительномонтажных работ: установлены пролетные строения, устроены водоотводные лотки и выравнивающий слой покрытия, укреплены откосы и русло реки, смонтированы бортовые камни, создана система ливневой канализации.
В настоящее время специалисты обустраивают пешеходные тротуары; в ближайшей перспективе запланированы укладка асфальтобетонного покрытия, установка дорожных знаков и нанесение разметки.