На Ставрополье выпуск переработанной и консервированной рыбы вырос на 1,5%

За семь месяцев 2026 года в Ставропольском крае произведено 1,7 тыс. тонн переработанной и консервированной рыбы — показатель вырос на 1,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Переработку рыбы, поставляемой из других регионов, в крае ведут семь организаций. В номенклатуре продукции — сельдь, лосось, сёмга, нерка, горбуша, тунец и мойва. При этом объём производства продукции товарного рыболовства по итогам первого полугодия достиг 3,5 тыс. тонн; основная часть реализуется в живом виде.

Среднедушевое потребление рыбы и рыбных продуктов в регионе составляет немногим более 21 кг в год.

Развитию сбыта способствует краевая поддержка производителей и развитая торговая инфраструктура: в регионе действует 585 ярмарочных площадок, а также 5,9 тыс. нестационарных торговых объектов, где представлена рыбная продукция. Кроме того, достигнута договорённость с сетевыми магазинами и розничными рынками о выделении специальных торговых зон («островков») для реализации живой, переработанной и консервированной рыбы.

Мария Хоперская