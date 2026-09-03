В Ленобласти мужчину обвинили в убийстве знакомого в ремонтном цехе

В Гатчинском районе Ленинградской области расследуется уголовное дело об убийстве. Тело мужчины обнаружили в ремонтной яме в деревне Большие Колпаны. Об этом 3 сентября сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь на 1 сентября 36-летний обвиняемый находился в помещении ремонтного цеха. В состоянии алкогольного опьянения он поссорился со знакомым, после чего начал избивать его руками и ногами.

Затем, согласно материалам дела, мужчина переместил потерпевшего к ремонтной яме и сбросил его вниз. От полученных травм тот скончался на месте.

Обвиняемый не отрицает причастность к произошедшему. Он задержан на двое суток. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Матвей Николаев