Сестрорецкий инструментальный завод подал заявление о банкротстве

АО «Сестрорецкий инструментальный завод» решил инициировать собственное банкротство. Заявление компании Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал 1 сентября, однако к производству его пока не принял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О планах обратиться в суд завод объявил в начале августа

Фото: Wikipedia / Петр Иванов О планах обратиться в суд завод объявил в начале августа

Фото: Wikipedia / Петр Иванов

О планах обратиться в суд завод объявил в начале августа — вскоре после решения о переходе его имущественного комплекса государству. В июле суд взыскал в пользу государства 45 капитальных объектов завода общей площадью около 45 тыс. кв. м и земельные участки примерно на 20 га. Сейчас значительную часть территории занимает «Восков Технопарк».

Еще одним последствием разбирательства стала отмена сделки по продаже 98,72% акций предприятия предпринимателю Виктору Осокину. Акции были реализованы через ООО «Волга» за 1,29 млрд руб., которые суд постановил взыскать в доход государства. В материалах дела среди оснований для национализации также фигурировали нарушения при согласовании сделки с иностранными структурами и использование привлеченного на развитие территории финансирования для покупки акций.

Финансовые обязательства СИЗ пока публично не раскрыты. При этом в деле о национализации прокуратура сообщала о налоговой задолженности предприятия в размере 271 млн руб. Банк «ДОМ.РФ» добивался обращения взыскания на залог стоимостью около 4,9 млрд руб.; этот спор сейчас рассматривает петербургский Арбитраж.

Сестрорецкий инструментальный завод ведет историю с 1721 года. Его создавали, чтобы снабжать русскую армию и флот: здесь изготавливали холодное и огнестрельное оружие (мушкеты, фузеи, пистолеты, шпаги), пушки, якоря для кораблей, а также порох. Сейчас промышленного производства на площадке нет. Территория завода с 2000-х годов рассматривается под редевелопмент.

Карина Дроздецкая