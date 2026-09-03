Аэропорт Сочи рассчитывает обслужить 29 тыс. пассажиров 3 сентября

Аэропорт Сочи 3 сентября работает по фактическому расписанию и обслуживает самолеты и пассажиров в порядке очередности. Суточный план предусматривает 91 рейс на прилет с общим количеством 14,2 тыс. пассажиров и 94 рейса на вылет, которыми планируется обслужить 14,8 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По решению авиакомпаний пять рейсов ушли на запасные аэродромы. Пассажиров трех рейсов разместили в гостиницах. Совместно с авиаперевозчиками аэропорт продолжает работу по скорейшему вылету задержанных рейсов.

При этом авиакомпании могут переносить, отменять или объединять отдельные рейсы. Об изменениях в расписании и статусе рейсов пассажиров должны информировать авиаперевозчики.

Актуальную информацию о конкретном рейсе пассажиры могут получить на сайте авиакомпании, на онлайн-табло в терминале аэропорта и из аудиообъявлений. В аэропорту также рекомендуют следить за сообщениями об изменениях в обслуживании рейсов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 сентября российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также над акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае действует запрет на распространение информации об атаках БПЛА, работе ПВО и РЭБ, дислокации военных и опасных объектов, включая фото- и видеоматериалы с местами падений и поражений. За нарушение предусмотрен штраф до 300 тыс. руб.

Мария Удовик