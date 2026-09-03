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Экс-игрок «Ростова» Мохеби подписал контракт с хорватской «Риекой»

Бывший нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби перешел в хорватский клуб «Риека» в статусе свободного агента. О подписании контракта сообщила пресс-служба команды, выступающей в Первой лиге Хорватии.

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В составе «Ростова» 27-летний иранский вингер провел три сезона, забив 13 голов и оформив шесть голевых передач.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на прошедшем летом Чемпионате Мира по футболу Мохеби отличился забитым мячом в ворота Новой Зеландии.

Константин Соловьев

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