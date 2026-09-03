Старпома из Астрахани оштрафовали за столкновение судов на Цимлянском водохранилище

Суд в Волгоградской области огласил приговор старшему помощнику капитана судна. 37-летнего жителя Астрахани признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгоградской области старшего помощника капитана оштрафовали за столкновение судов

Фото: Западное МСУТ СКР В Волгоградской области старшего помощника капитана оштрафовали за столкновение судов

Фото: Западное МСУТ СКР

По данным суда, бывший старпом увидел поперек судового хода три судна в сцепке. Тем не менее он не остановил движение и допустил столкновение управляемого им судна с теплоходами «Герои Заполярья» и «Оливия». Инцидент произошел в акватории Цимлянского водохранилища.

Ущерб, причиненный судовладельцам, составил более 4,2 млн руб. Калачевский районный суд приговорил фигуранта к штрафу.

Марина Окорокова