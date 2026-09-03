На Ставрополье планируют создать крупнейший в России ягодный кластер

В Ставропольском крае намерены сформировать крупнейший в России ягодный кластер — объем инвестиций в проект составит 5 млрд руб. Об этом сообщили в управлении прессслужбы и информационной политики губернатора и правительства Ставрополья.

Ключевым элементом кластера станет тепличный комплекс площадью 55 га в Кочубеевском округе. В закрытом грунте с применением современных технологий планируется выращивать клубнику, малину и ежевику. При выходе на проектную мощность предприятие обеспечит создание 350 новых рабочих мест.

По данным инвестора, на данный момент подготовлена проектная документация, на выделенных участках ведутся инженерные изыскания.

Губернатор Владимир Владимиров подчеркнул значимость проекта для агропромышленного комплекса региона и импортозамещения. По его словам, кластер позволит насытить отечественный рынок экологически чистой продукцией, произведённой на Ставрополье, а также сформировать дополнительные рабочие места для жителей края.

Мария Хоперская