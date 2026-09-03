В Анапе с начала года отдохнули 70 тысяч детей
В детских здравницах Анапы с начала года оздоровились 70 тыс. детей из разных регионов России. Еще около 10 тыс. ребят планируют принять в рамках пятой осенней смены, сообщили в мэрии города.
Фото: pandaclubs.ru
В третью и четвертую смены на курорте работали 25 детских здравниц и два санатория, которые приняли 34 тыс. детей. С начала четвертой смены вновь открылся ДСОЛ «Черноморец» на 500 мест. Учреждение не работало около 10 лет.
На заседании межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей руководителям здравниц также дали рекомендации по соблюдению требований антитеррористической безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.