В Анапе с начала года отдохнули 70 тысяч детей

В детских здравницах Анапы с начала года оздоровились 70 тыс. детей из разных регионов России. Еще около 10 тыс. ребят планируют принять в рамках пятой осенней смены, сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pandaclubs.ru Фото: pandaclubs.ru

В третью и четвертую смены на курорте работали 25 детских здравниц и два санатория, которые приняли 34 тыс. детей. С начала четвертой смены вновь открылся ДСОЛ «Черноморец» на 500 мест. Учреждение не работало около 10 лет.

На заседании межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей руководителям здравниц также дали рекомендации по соблюдению требований антитеррористической безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

Анна Гречко