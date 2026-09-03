В Анапе почтили память жертв теракта в Беслане

В Анапе в сквере Боевой славы прошла акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Участники почтили память погибших во время теракта в Беслане. 1 сентября 2004 года боевики захватили школу №1 во время торжественной линейки и удерживали около полутора тысяч человек. В результате штурма 3 сентября погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

В акции приняли участие представители администрации и Совета депутатов Анапы, ветеранских и общественных организаций, казачества, студенты, школьники и активисты молодежных объединений.

В память о погибших участники объявили минуту молчания и возложили цветы к мемориалу.

Анна Гречко