Над Пензенской областью сбили беспилотник самолетного типа

Ночью над Пензенской областью российские силы ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ночью над Пензенской области сбили украинский дрон

Фото: ИА «Общественное мнение» Ночью над Пензенской области сбили украинский дрон

Фото: ИА «Общественное мнение»

«Благодарю наших военнослужащих, от четкой и профессиональной работы которых зависит покой мирных граждан!» — заявил губернатор. Накануне Олег Мельниченко сообщил о подавлении средствами РЭБ двух дронов в Белинском и Каменском районах области. Пострадавших и разрушений не было.

Режим опасности БПЛА был объявлен в регионе накануне в 04:38. В 05:15 был введен план «Ковер», в 08:07 небо открыли. В 08:05 был отменен режим угрозы беспилотников.

Марина Окорокова