В Дагестане обход Хасавюрта готов на 30%

Врио главы Дагестана Федор Щукин и руководитель «Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук провели встречу, на которой обсудили строительство скоростных трасс в обход Хасавюрта, Дербента и Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Строящийся обход Хасавюрта протяженностью 21 км должен разгрузить наиболее загруженный участок трассы Р-217. Готовность объекта составляет порядка 30%, завершение строительства запланировано на 2028 год.

На объекте в обход Дербента сейчас работают 781 человек и 437 единиц техники. Ведутся работы по устройству земляного полотна, сооружению путепроводов, эстакад, малых искусственных сооружений и конструкций дорожной одежды, а также бетонирование фундаментов, колонн и сборка арматурных каркасов. Новая четырехполосная дорога выведет транзитный транспорт за пределы города.

Константин Соловьев