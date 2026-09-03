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Из-за ремонта дорог в Петербурге ограничат движение на трех улицах

В Петербурге с 5 сентября изменится движение транспорта на трех улицах в Выборгском, Калининском и Приморском районах. Ограничения связаны с ремонтом дорог и инженерных сетей, сообщила ГАТИ.

Водителей просят заранее планировать маршрут

Водителей просят заранее планировать маршрут

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

Водителей просят заранее планировать маршрут

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

На Гренадерской улице с 5 по 21 сентября ограничат движение на участке от Выборгской набережной до Лесного проспекта. Здесь будут ремонтировать дорогу.

На улице Обручевых с 5 по 9 сентября введут ограничения на участке от проспекта Науки до улицы Рериха. Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей. Для объезда автомобилистам рекомендуют использовать аллею Академика Глушко, улицы Академика Константинова и Академика Байкова, улицу Вавиловых, проспект Науки, улицу Гидротехников, Гжатскую улицу, Тихорецкий и Гражданский проспекты.

Кроме того, с 5 по 6 сентября полностью закроют движение по Беговой улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина. Объехать участок можно по Школьной и Яхтенной улицам, улице Савушкина, Приморскому проспекту и Туристской улице.

Карина Дроздецкая

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