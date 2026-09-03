Три АЗС «Лукойла» в Сочи перевели на обслуживание экстренных служб

3 сентября по состоянию на 09:00 в Сочи работают 52 автозаправочные станции. По данным топливных операторов, сжиженный газ доступен на 14 станциях, АИ-100 — на шести, АИ-95 — на 29, АИ-92 — на 29, дизельное топливо — на 39 станциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На трех АЗС сети «Роснефть» топливо в приоритетном порядке предоставляют общественному транспорту, а также машинам экстренных, коммунальных и медицинских служб. Такой порядок действует и для транспорта учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города. На этих станциях также могут заправляться владельцы топливных карт и инвалиды первой и второй групп.

Еще три автозаправочные станции «Лукойла» перевели на обслуживание экстренных служб.

Информацию о наличии топлива можно получить по многоканальной горячей линии 8 (862) 296-59-90. Данные также размещают в официальном чат-боте администрации Сочи и на информационных стелах на автозаправочных станциях.

Сведения о наличии топлива также доступны через официальные сайты и приложения компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть», а также сервис «Яндекс Заправки».

Ранее сообщалось, что с мая по сентябрь нефтекомпании выполнили только 41% биржевых контрактов на бензин, пятая часть сделок сорвалась, а 39% до сих пор не закрыты. Больше всего недопоставок у «Роснефти» (28%) и «Лукойла» (46%) — это связано с атаками на их заводы и тем, что топливо в первую очередь направляют армии и сельскому хозяйству. Из-за срывов контрактов топливо не попадает на рынок, возникает дефицит и растут цены.

Мария Удовик