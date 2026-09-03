Звание «Почетный донор Ростовской области» присвоили 70 жителям региона

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о присвоении звания «Почетный донор Ростовской области» 70 жителям региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Награжденным вручают нагрудный знак, удостоверение и единовременную выплату в размере прожиточного минимума. Для сохранения права на ежегодную выплату необходимо сдавать кровь не менее трех раз в год либо компоненты крови — не менее семи раз.

Звание «Почетный донор Ростовской области» действует в дополнение к федеральным наградам и способствует поддержанию необходимого запаса крови в медицинских учреждениях. С января 2025 года этого статуса удостоены свыше 1270 человек.

Мария Хоперская