На Ставрополье передано в суд дело о кредитном мошенничестве на 9,4 млн рублей

В Шпаковском округе перед судом предстанет 37летняя женщина, обвиняемая в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, в марте 2024 года она оформила в банке кредит на сумму 9,4 млн руб., представив недостоверные сведения о доходах. Для искусственного завышения уровня заработка фигурантка внесла на свой счёт заёмные средства.

После получения кредитных денег женщина не исполняла обязательства по их возврату и распорядилась суммой по собственному усмотрению. Факт противоправных действий был зафиксирован сотрудниками полиции. Расследование завершено, уголовное дело передано в суд.

Мария Хоперская