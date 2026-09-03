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На Ставрополье передано в суд дело о кредитном мошенничестве на 9,4 млн рублей

В Шпаковском округе перед судом предстанет 37летняя женщина, обвиняемая в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, в марте 2024 года она оформила в банке кредит на сумму 9,4 млн руб., представив недостоверные сведения о доходах. Для искусственного завышения уровня заработка фигурантка внесла на свой счёт заёмные средства.

После получения кредитных денег женщина не исполняла обязательства по их возврату и распорядилась суммой по собственному усмотрению. Факт противоправных действий был зафиксирован сотрудниками полиции. Расследование завершено, уголовное дело передано в суд.

Мария Хоперская

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