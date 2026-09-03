Понтонный мост на ростовский Зеленый остров разберут до 1 декабря

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону ищет подрядчика для демонтажа понтонного моста на Зеленый остров. На эти цели выделили 1,8 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Работы включают три этапа: наведение моста (монтаж трапов, понтонов, якорей, ограждений и освещения), содержание (осмотры, проверка систем, уборка, откачка воды, замена ламп) и разводка (демонтаж конструкций). Подрядчик обязан обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта и пешеходов, а также следить за техническим состоянием сооружения.

Исполнитель должен вести журнал работ и еженедельно предоставлять фотоотчеты. При обнаружении повреждений моста подрядчик обязан ограничить движение, уведомить заказчика и взаимодействовать с ГИБДД, МЧС и администрацией района.

Контракт должен быть исполнен с момента заключения до 1 декабря 2026 года включительно.

Мария Хоперская