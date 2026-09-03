Понтонный мост на ростовский Зеленый остров разберут до 1 декабря
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону ищет подрядчика для демонтажа понтонного моста на Зеленый остров. На эти цели выделили 1,8 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
Фото: Яндекс.Карты
Работы включают три этапа: наведение моста (монтаж трапов, понтонов, якорей, ограждений и освещения), содержание (осмотры, проверка систем, уборка, откачка воды, замена ламп) и разводка (демонтаж конструкций). Подрядчик обязан обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта и пешеходов, а также следить за техническим состоянием сооружения.
Исполнитель должен вести журнал работ и еженедельно предоставлять фотоотчеты. При обнаружении повреждений моста подрядчик обязан ограничить движение, уведомить заказчика и взаимодействовать с ГИБДД, МЧС и администрацией района.
Контракт должен быть исполнен с момента заключения до 1 декабря 2026 года включительно.