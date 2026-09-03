Три студента техникума осуждены за взятки преподавателю в Новоалександровске

Суд в Новоалександровске признал виновными трёх студентов техникума, передававших преподавателю взятки от 15 тысяч до 16 тысяч рублей за фиктивное прохождение аттестаций, и приговорил каждого к 2 годам колонии общего режима и штрафу до 150 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура региона, вынесены приговоры трём студентам техникума, признанным виновными в даче взяток преподавателю (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Суд установил, что с октября 2023 года по октябрь 2024 года студенты неоднократно передавали преподавателю, занимавшему должность заведующего одним из отделений учебного заведения, денежные суммы от 15 000 до 16 000 рублей. Взамен тот обеспечивал им прохождение промежуточных аттестаций без фактической проверки знаний. Все трое вину признали в полном объёме.

По итогам рассмотрения дела суд назначил каждому из осуждённых 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере от 140 тысяч до 150 тысяч рублей. Государственное обвинение поддержала прокуратура Новоалександровского района.

Приговоры в законную силу пока не вступили. Ранее за получение взяток был осуждён к лишению свободы и сам преподаватель.

Тат Гаспарян