В Вологодской области назначили двух новых заместителей губернатора

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назначил Евгения Агулова и Константина Закутаева заместителями губернатора региона. Господин Агулов также возглавил министерство лесного комплекса, а господин Закутаев — министерство региональной безопасности. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Константин Закутаев. Глава министерства региональной безопасности Вологодской области Фото: пресс-служба правительства Вологодской области Евгений Агулов. Глава министерства лесного комплекса Вологодской области Фото: пресс-служба правительства Вологодской области Следующая фотография 1 / 2 Константин Закутаев. Глава министерства региональной безопасности Вологодской области Фото: пресс-служба правительства Вологодской области Евгений Агулов. Глава министерства лесного комплекса Вологодской области Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Евгений Агулов работает в команде Вологодской области с октября 2025 года и до назначения занимал должность министра лесного комплекса. Он окончил Академию гражданской защиты МЧС России, служил по профильному направлению, а также работал в Гостехнадзоре и лесном хозяйстве Московской области.

Константин Закутаев с прошлого года исполнял обязанности министра региональной безопасности Вологодской области. Ранее он был заместителем главы Череповца по вопросам безопасности и руководил центром муниципальных информационных ресурсов и технологий. Карьеру начал в областном управлении по борьбе с организованной преступностью.

Карина Дроздецкая