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В Вологодской области назначили двух новых заместителей губернатора

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назначил Евгения Агулова и Константина Закутаева заместителями губернатора региона. Господин Агулов также возглавил министерство лесного комплекса, а господин Закутаев — министерство региональной безопасности. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

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Константин Закутаев. Глава министерства региональной безопасности Вологодской области

Константин Закутаев. Глава министерства региональной безопасности Вологодской области

Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Евгений Агулов. Глава министерства лесного комплекса Вологодской области

Евгений Агулов. Глава министерства лесного комплекса Вологодской области

Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

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Константин Закутаев. Глава министерства региональной безопасности Вологодской области

Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Евгений Агулов. Глава министерства лесного комплекса Вологодской области

Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Евгений Агулов работает в команде Вологодской области с октября 2025 года и до назначения занимал должность министра лесного комплекса. Он окончил Академию гражданской защиты МЧС России, служил по профильному направлению, а также работал в Гостехнадзоре и лесном хозяйстве Московской области.

Константин Закутаев с прошлого года исполнял обязанности министра региональной безопасности Вологодской области. Ранее он был заместителем главы Череповца по вопросам безопасности и руководил центром муниципальных информационных ресурсов и технологий. Карьеру начал в областном управлении по борьбе с организованной преступностью.

Карина Дроздецкая

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