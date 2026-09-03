В Ставропольском крае объявили чрезвычайную пожароопасность

В Ставропольском крае объявили режим чрезвычайной пожарной опасности, который будет действовать 3 и 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, чрезвычайная пожароопасность (5 класса) прогнозируется местами в северной части и юго-восточных районах. В западной части, центральных и юго-восточных районах ожидается высокая пожароопасность (4 класс).

Отмечается, что на время действия режима разведение открытого огня на территории края категорически запрещено. Жителей призывают соблюдать осторожность и при необходимости обращаться в экстренные оперативные службы.

Константин Соловьев