Аэропорт Сочи временно ограничил работу

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Службы аэропорта готовы возобновить работу после снятия ограничений. Авиакомпании информируют пассажиров обо всех изменениях в расписании и статусе рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Пассажирам рекомендуют отслеживать информацию о своих рейсах через онлайн-табло в терминале, а также на сайтах аэропорта и авиакомпаний. Кроме того, актуальные данные передают через аудиообъявления в терминале. Пассажирам необходимо внимательно следить за сообщениями о рейсах и изменениях в их обслуживании.

На период ожидания пассажиров попросили учитывать интересы других людей и не занимать сиденья вещами и багажом. Также их призвали уступать места тем, кому сложнее стоять.

В терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Возле санитарных комнат расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Службы аэропорта готовы приступить к работе после снятия временных ограничений. Обо всех изменениях, связанных с рейсами, пассажиров должны информировать авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 сентября российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также над акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае действует запрет на распространение информации об атаках БПЛА, работе ПВО и РЭБ, дислокации военных и опасных объектов, включая фото- и видеоматериалы с местами падений и поражений. За нарушение грозит штраф до 300 тыс. руб.

Мария Удовик