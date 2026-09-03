Суд Ставрополья ввел наблюдение в «Агро-Финанс Юг» из-за долга в 84 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Агро-Финанс Юг» и включил в реестр требований кредиторов долг перед Оксаной Гвилавой на 84, млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Основанием для обращения в суд стало неисполнение компанией условий мирового соглашения от 13.08.2019 года. Изначально право требования принадлежало «АгроХимУниверсал», затем перешло к Роману Симоняну, а после — к Оксане Гвилаве. Задолженность возникла по договору поставки от 14.11.2017 и составляет 84,2 млн рублей: основной долг — 64,5 млн рублей, неустойка — 19,5 млн рублей, расходы на госпошлину — 200 тыс. рублей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агро-Финанс Юг» зарегистрировано в 2014 году в пос. Заря Ставропольского края. Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами. Учредителем общества является Юсиф Мамедов. За 2025 год убыток компании составляет — 1 млрд руб.

Суд отклонил возражения конкурсного управляющего ООО «Агро-Техник», который заявлял о переводе долга на гражданина Гейдарова Ш.Г. по соглашению от 20.03.2023 и указывал на аффилированность заявителя и должника. Оригинал соглашения о переводе долга не представлен, стороны сделки ее заключение не подтвердили. Довод об аффилированности признан недоказанным.

Требования Оксаны Гвилавы включены в третью очередь реестра требований кредиторов в полной сумме. Финансовые санкции будут учитываться отдельно и подлежат удовлетворению после погашения основного долга.

Временным управляющим утверждена Евгения Воронина, член ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации «Центральное агентство арбитражных управляющих». Ей установлено ежемесячное вознаграждение в размере 30 000 рублей за счет средств должника.

Судебное заседание по рассмотрению результатов процедуры наблюдения назначено на 25 января 2027 года. Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме.

Тат Гаспарян