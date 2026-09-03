В Новороссийске топливо доступно на 28 АЗС

В Новороссийске по состоянию на 9:00 3 сентября работают 28 автозаправочных станций. На всех работающих АЗС действуют ограничения: топливо отпускают только в бак автомобиля, объем заправки ограничен 30, 40, 50 или 60 литрами на один автомобиль, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-100 доступен на одной АЗС, АИ-95 — на четырех, АИ-92 — на двух, дизельное топливо — на 27 станциях.

Ограничения на отпуск топлива на юге России вводятся на фоне перебоев с поставками и повышенного сезонного спроса. Они позволяют распределять имеющиеся запасы между автомобилистами и снижать ажиотажный спрос.

Отдельные станции работают с дополнительными ограничениями. АЗС «Роснефть» в Цемдолине на улице Ленина рядом с развязкой и АЗС «Лукойл» в Верхнебаканском отпускают топливо только для специального транспорта и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от их посещения. Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо.

Где доступно топливо

«Роснефть»: Мысхакское шоссе (ДТ, АИ-95 — по топливным картам); территория Цемдолина, АЗС на выезде из города (АИ-92, АИ-95, ДТ); село Кирилловка (ДТ, АИ-92 и АИ-95 — для спецтранспорта и по топливным картам); поселок Верхнебаканский (ДТ).

«Лукойл»: проспект Дзержинского (ДТ, АИ-92 и АИ-95 — только для спецтранспорта по топливным картам); станица Раевская (АИ-95, АИ-100, ДТ); территория Цемдолина, улица Ленина — АЗС рядом с развязкой (ДТ, АИ-92 и АИ-95 — для спецтранспорта по топливным картам), АЗС на выезде из города (ДТ, АИ-95 — для спецтранспорта по топливным картам); улица Суворовская (ДТ, АИ-92 и АИ-95 — для спецтранспорта по топливным картам); улица Куникова (АИ-95); Сухумское шоссе (ДТ); село Глебовское (ДТ).

«Газпром»: станица Натухаевская (АИ-92, ДТ; АЗС работает до 22:00).

«Газпромнефть»: село Гайдук (две АЗС, ДТ); Сухумское шоссе (ДТ).

«Rusoil»: территория Цемдолина (ДТ; АЗС работает до 23:00).

«Татнефть»: поселок Верхнебаканский (ДТ).

«Уфим-нефть»: на всех АЗС — ДТ; на АЗС в Цемдолине — АИ-95 и ДТ.

PNB: село Кирилловка (ДТ, АИ-92 и АИ-95 — по топливным картам PNB; технический перерыв с 23:35 до 00:10).

АЗС «Кристина»: улица Шиллеровская (ДТ).

Информация о наличии топлива и режиме работы АЗС актуальна на 9:00 3 сентября и в течение дня может меняться.

Анна Гречко