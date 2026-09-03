Утром 3 сентября в Анапе 25 АЗС отпускают топливо с ограничениями

В Анапе по состоянию на 9:30 3 сентября работают 25 автозаправочных станций. На части из них действуют ограничения на отпуск топлива, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На шести АЗС по решению собственников топливо отпускают только по топливным картам и для специального транспорта. Еще на отдельных станциях установлен лимит на объем топлива, который можно заправить в бак.

АИ-92 доступен на 15 АЗС, АИ-95 — на 18, АИ-100 — на одной станции. Дизельное топливо отпускают на всех 25 работающих АЗС.

Ограничения на отпуск топлива вводят, в частности, для поддержания запасов на АЗС и предотвращения ажиотажного спроса. Информация о доступности отдельных видов топлива и условиях его отпуска может меняться в течение дня.

Администрация Анапы просит жителей не закупать топливо впрок, чтобы обеспечить его доступность для всех автомобилистов и сократить очереди на АЗС.

Перебои с поставками топлива на юге России начали обостряться в мае 2026 года, к июлю ограничения распространились на ряд регионов. Власти связывали это с ростом сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь вернулись в отдельных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье: ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. В Новороссийске ранее фиксировался дефицит АИ-92 и АИ-95 при сохранявшейся доступности дизеля на большинстве работающих станций.

Для стабилизации рынка власти ранее ограничивали экспорт топлива, смягчали требования к качеству нефтепродуктов и наращивали импорт. По данным Reuters, в августе биржевые продажи бензина в среднем снизились примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко