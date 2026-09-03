В Новороссийске на полтора месяца ограничат движение по улице Новороссийской Республики

В Новороссийске с 23:00 3 сентября до 7:00 18 октября ограничат движение всех видов транспорта по улице Новороссийской Республики на участке от улицы Советов до улицы Губернского. Ограничения связаны со строительно-монтажными работами по реконструкции самотечного канализационного коллектора, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Водителей и жителей Новороссийска просят учитывать ограничения при планировании маршрутов. Движение на указанном участке будет ограничено более чем на месяц.

Ограничения движения при ремонте улиц вводят для обеспечения безопасности дорожного движения и проведения строительно-монтажных работ. На время работ отдельные участки дороги могут полностью или частично закрывать, чтобы техника и рабочие могли выполнять работы без движения транспорта в зоне проведения ремонта.

Анна Гречко