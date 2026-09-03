Суд продолжит допрос свидетелей по делу об убийстве экс-главы Самары Виктора Тархова

В четверг, 3 сентября, Самарский областной суд продолжит допрос свидетелей по уголовному делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Петров Фото: Иван Петров

Также планируется допрос потерпевшей — дочери бывшего градоначальника Людмилы Тарховой, которая отбывает реальный срок за вымогательство многомиллионной суммы у зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева.

У зала суда уже собрались участники процесса. В числе прочих доставлена одна из фигурантов дела — Таисия Киселева

Напомним, уголовное дело об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи возбудили в феврале 2025 года, после того как они пропали без вести. Тогда же была задержана и арестована главная фигурантка — Екатерина Тархова, внучка погибших, которая рассказала, что вместе с сообщником Дмитрием Метревели отравила дедушку с бабушкой, расчленила их тела, заморозила с помощью жидкого азота и избавилась от останков. Сообщник Екатерины Тарховой скрылся за границей.

По версии следствия, план убийства разработала тетя Дмитрия, Светлана Метревели, которая тоже скрылась. Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск. Силовики установили, что их родственница Таисия Киселева помогла Екатерине Тарховой продать машину погибшей бабушки — автомобиль Toyota RAV4. Для этого Киселева выдала себя покупателю за Наталью Тархову.

Таисия Киселева помещена под домашний арест. Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск.

Георгий Портнов