В двух школах на КМВ сообщили об угрозе минирования

В двух учебных заведениях на Кавказских Минеральных Водах получены сообщения об угрозе минирования. Об этом сообщили главы муниципалитетов.

В лицее Казачества в посёлке Иноземцево началась экстренная эвакуация. Территория оцеплена, на месте работают оперативные службы и проводится проверка здания. Мэр Железноводска Евгений Бакулин призвал жителей не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

Сообщение о минировании также поступило в школу № 26 в посёлке Ясная Поляна Предгорного района. Глава муниципалитета Николай Бондаренко сообщил, что на месте также задействованы оперативные службы.

Тат Гаспарян