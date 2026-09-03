На Ставрополье виноградари получили 73,1 млн рублей на развитие отрасли

С начала года господдержку на развитие виноградарства и виноделия в Ставропольском крае получили 14 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 7 крестьянских (фермерских) хозяйств, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

В 2026 году на поддержку отрасли предусмотрено 107,5 млн рублей из бюджетов двух уровней. На текущий момент аграриям доведено 73,1 млн рублей.

Средства направлены на возмещение части затрат на закупку удобрений и биотехнологий, установку шпалер, а также проведение уходных работ на виноградниках. В крае виноградарство и виноделие отнесены к числу наиболее динамично развивающихся и стратегически значимых направлений агропромышленного комплекса.

Мария Хоперская