В Астраханской области выявили 2,5 тысяч нарушений в сфере госзакупок

Прокуратура Астраханской области отчиталась о результатах надзора за соблюдением законодательства о контрактной системе и бюджетного законодательства. С начала 2026 года ведомство выявило более 2,5 тыс. нарушений, внесло свыше 1,5 тыс. актов реагирования и добилось привлечения к ответственности 666 должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 31 уголовное дело.

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Значительная часть нарушений связана с обходом конкурентных процедур и хищениями. Суды по искам прокуратуры признали ничтожными 15 контрактов на 7 млн руб., заключенных без проведения торгов. В Володарском районе расследуется дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении подрядчика, похитившего более 500 тыс. руб., выделенных на благоустройство детской площадки.

Десять чиновников оштрафованы за срывы кассового исполнения расходов на модернизацию портовой ОЭЗ, реконструкцию очистных сооружений и капремонт поликлиник. Еще семь должностных лиц привлечены к ответственности за невзыскание неустоек с недобросовестных поставщиков, что позволило доначислить в бюджеты более 700 тыс. руб.

Никита Маркелов