В школах Петербурга начали эксперимент по оценке поведения учеников
В школах Петербурга тестируют новую систему оценки поведения школьников. Ее будут определять по трем уровням — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». О нововведении рассказала председатель Комитета по образованию Петербурга Наталья Путиловская в программе «Большое интервью» на телеканале «78».
Итоговую оценку будут формировать классный руководитель вместе со школьным психологом и социальным педагогом
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В эксперименте участвуют разные типы школ — гимназии, лицеи и общеобразовательные учреждения. Аналогичное тестирование проходит еще в регионах России, где для участия отобрали не менее десяти школ.
Итоговую оценку будут формировать классный руководитель вместе со школьным психологом и социальным педагогом. При этом учитываются четыре группы критериев: дисциплина и соблюдение школьных правил, отношения с другими учениками, соблюдение закона и взаимодействие со взрослыми.
В частности, специалисты будут обращать внимание на конфликты и агрессивное поведение, наличие правонарушений и постановку на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, а также на соблюдение правил внутреннего распорядка и отношения с педагогами.
По словам госпожи Путиловской, результаты могут различаться в зависимости от типа школы. Она предположила, что более высокие показатели будут в гимназиях и лицеях.