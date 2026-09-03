В школах Петербурга начали эксперимент по оценке поведения учеников

В школах Петербурга тестируют новую систему оценки поведения школьников. Ее будут определять по трем уровням — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». О нововведении рассказала председатель Комитета по образованию Петербурга Наталья Путиловская в программе «Большое интервью» на телеканале «78».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итоговую оценку будут формировать классный руководитель вместе со школьным психологом и социальным педагогом

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Итоговую оценку будут формировать классный руководитель вместе со школьным психологом и социальным педагогом

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В эксперименте участвуют разные типы школ — гимназии, лицеи и общеобразовательные учреждения. Аналогичное тестирование проходит еще в регионах России, где для участия отобрали не менее десяти школ.

Итоговую оценку будут формировать классный руководитель вместе со школьным психологом и социальным педагогом. При этом учитываются четыре группы критериев: дисциплина и соблюдение школьных правил, отношения с другими учениками, соблюдение закона и взаимодействие со взрослыми.

В частности, специалисты будут обращать внимание на конфликты и агрессивное поведение, наличие правонарушений и постановку на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, а также на соблюдение правил внутреннего распорядка и отношения с педагогами.

По словам госпожи Путиловской, результаты могут различаться в зависимости от типа школы. Она предположила, что более высокие показатели будут в гимназиях и лицеях.

Карина Дроздецкая