В Ростовской области автоинспекторы усилили контроль за байкерами

В Ростовской области стартовал рейд «МотоШум», который будет проходить до 6 сентября. В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции проводят детальную проверку документов и защитной экипировки водителей мотоциклов. Об этом сообщили в дорожной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Здесь подчеркнули, что особое внимание уделяется выявлению лиц, управляющих техникой без соответствующей категории в водительском удостоверении либо лишенных права управления. Одновременно инспекторы проверяют законность регистрации мотоциклов, наличие государственных регистрационных знаков.

Одно из ключевых направлений рейда — борьба с нарушителями тишины. Инспекторы намерены жестко пресекать эксплуатацию мотоциклов с превышением допустимого уровня шума. Под особым контролем — владельцы байков с прямоточными системами и те, кто самовольно изменил конструкцию выхлопной системы, нарушив установленные техтребования.

Мария Хоперская