В Сочи 3 сентября возможны ограничения подачи электроэнергии

3 сентября в Сочи возможны ограничения подачи электроэнергии на ряде улиц и территорий. Ограничения связаны с проведением плановых производственных работ на энергооборудовании. С ограничениями подачи электроэнергии жители и гости курорта могут столкнуться в период с 07:00 до 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В селе Лесное ограничения возможны на отдельных территориях. Они также затронут село Галицыно, в том числе СТ «Строитель», СТ «Солнечное-2», СТ «Товарищ» и СНТ «МИР-2». В перечень также входят село Монастырь и Эстосадок. В Эстосадке — на улицах Эстонской, Олимпийской, Батайской, Авиационной, территории СНТ «Золотой гребешок», а также улицах Черновицкой, Искры, Кузнечной и Камской. В Кудепсте ограничения возможны на улицах Дарвина и Искры. В Хосте в перечень вошли улицы Октября, Адлерская, Платановая, Железнодорожная и кинотеатр «Луч».

В Раздольном под ограничения могут попасть улицы Амбровая, Земляничная, Кленовая, Красносельская, дом 84 на улице 20-й Горнострелковой дивизии, дом 37 на улице Бытха, улица Следопытов, СНТ «Горный сад», улицы Альпийская, Пятигорская, Чайкиной, Чайковского, переулок Городской, СНТ «Урожай-2», а также улицы Бамбуковая, Виноградная, Инжирная, Плеханова, Политехническая, Абовяна, переулок Совхозный, улицы Волжская, Фадеева, Крымская, Полтавская и переулок Лесной.

В поселке Шаумяновка ограничения возможны на улице Прозрачной, улице Туманяна и Батумском шоссе. В перечень также вошли Солохаул, Харциз первый, Харциз второй и Отрадное. В поселке Якорная Щель — улицы Октемберянская и Львовская. В поселке Разбитый Котел ограничения могут затронуть улицы Звездную и Славы. В Дагомысе в перечень вошли улицы Ленинградская, Гайдара, Батумское шоссе, квартал Мимоза, Больничная и 73-й километр.

Также ограничения возможны в хуторе Полковничьем, селах Дефановка, Молдовановка и Шаумян. В поселке Горный в перечень вошла улица Исакова. В Дедеркое ограничения могут затронуть улицу Совхозную, переулок Совхозный и микрорайон Эдельвейс. В селе Кирпичное — улицы Майкопская, Горная, Лесная и Садовая.

В Тенгинке ограничения возможны на улицах Виноградная, Грушевая, Каштановая, Кипарисовая, Кленовая, Сливовая, Тополиная, Яблоневая и Ясеневая, а также в СНТ «Прилесье» и «Прелесть».

По вопросам, связанным с ограничениями подачи электроэнергии, работает горячая линия 8 800 220 0 220.

Мария Удовик