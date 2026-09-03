В Ростове разработали ПО для выбора тактики лечения диабетической стопы

Ученые Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) разработали и зарегистрировали программное обеспечение для помощи врачам в выборе тактики ведения пациентов с синдромом диабетической стопы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Синдром диабетической стопы — одно из наиболее опасных осложнений сахарного диабета, нередко влекущее ампутацию и инвалидность. Цифровой инструмент автоматизирует многофакторный анализ данных, позволяя медработнику оперативно оценить состояние пациента и подобрать верную тактику терапии.

«Клинико-диагностический навигатор» обрабатывает комплекс показателей: возраст пациента, тип и стаж сахарного диабета, уровень гликированного гемоглобина, креатинина, данные лейкоцитарной формулы и другие параметры. Опираясь на международные шкалы, программа формирует предварительный диагноз, определяет срочность вмешательства и предлагает план обследования. Авторами разработки стали Анастасия Калинина, Наталия Сапронова, Андрей Трандофилов, Игорь Простов, Виталий Щетко, Денис Калинин и Роман Канцуров.

Отмечается также, что для работы ПО не требуется мощное оборудование, что позволяет применять его в различных медицинских организациях. При этом данные пациентов хранятся локально в обезличенном виде.

Константин Соловьев