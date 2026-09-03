Опыт Ямала по внедрению ИИ в медицину представили на федеральном уровне

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов представил результаты внедрения технологий искусственного интеллекта в региональное здравоохранение, сообщили в правительстве региона. Выступление состоялось в рамках видеоконференции, организованной на базе московского Центра диагностики и телемедицины, с участием мэра Москвы Сергея Собянина и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов (в центре)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов (в центре)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Ямал стал одним из четырех регионов России, чей опыт применения цифровой платформы «МосМедИИ» был представлен в ходе конференции. Если изначально система анализировала четыре вида исследований, то сейчас доступны шесть, включая КТ головного мозга и рентгенографию позвоночника. За период сотрудничества через платформу прошло более 550 тыс. исследований, а к системе подключены все основные медучреждения округа, в том числе противотуберкулезный диспансер и СПИД-Центр.

Дмитрий Артюхов отметил, что автоматизация процессов позволяет сократить время на обработку исследований и снизить вероятность диагностических ошибок, а жители отдаленных районов могут получить такую же качественную диагностику, как жители городов. «У нас регион с небольшой численностью населения, но с огромными расстояниями, отдаленными территориями и промыслами. В качестве примера: сейчас мы внедряем в работу санитарной авиации портативные рентген-аппараты. Пока бригада доставляет вертолетом пациента с месторождения или из поселка в больницу, все снимки уже проанализированы искусственным интеллектом и врачами. Драгоценное время не теряется»,— рассказал губернатор.

Ирина Пичурина