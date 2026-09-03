В Таганроге отменили беспилотную опасность

В Таганроге утром 3 сентября объявили об отбое угрозы применения по городу беспилотников. Об этом сообщила глава Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Режим беспилотной опасности был объявлен в Таганроге накануне в 23:47, следует из сообщений в Max-канале Светланы Камбуловой. Через минуту глава оповестила о работе средств противовоздушной обороны над городом. Ранее «Ъ-Ростов» писал об отражении ночной атаки дронов в Таганроге, а также Чертковском, Куйбышевском, Неклиновском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском и Азовском районах.

Константин Соловьев