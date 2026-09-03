Вакантность офисов в Ставрополе и Махачкале держится на уровне 10%

Доля пустующих офисных площадей в Ставрополе и Махачкале остается на уровне 10%. Об этом пишет «РБК Кавказ» со ссылкой на руководителя агентства недвижимости AVG Анну Гусеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным эксперта, ставки аренды офисных помещений в столицах Ставропольского края и Дагестана составляют от 500 до 1,6 тыс. руб. за квадратный метр в месяц. В премиальном сегменте коммерческой недвижимости объектов немного, а цены там формируются индивидуально. По словам госпожи Гусевой, к концу года аренда офисов незначительно подорожает — из-за инфляции и ежегодной индексации сумм по долгосрочным договорам.

Специалист также отметила тенденцию к сокращению числа незанятых офисов. При этом вакантность в городах СКФО остается выше, чем в Краснодаре и Ростове-на-Дону, где фиксируется дефицит качественных площадей.

Наибольшим спросом в городах округа пользуются небольшие офисы площадью от 20 до 150 кв. м. Новые крупные бизнес-центры здесь практически не возводятся, отмечается в сообщении.

Константин Соловьев