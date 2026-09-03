В Петербурге на четверть сократилось число веломагазинов за год

Число обычных веломагазинов в Петербурге за год сократилось на 25%, при этом точек проката велосипедов и электровелосипедов стало на 16% больше, а мастерских по ремонту — на 8%. Такие данные приводит 2ГИС по итогам анализа велосипедной инфраструктуры в городах-миллионниках с августа 2025 по август 2026 года. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В целом по России обычных веломагазинов сократилось на 38%

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ В целом по России обычных веломагазинов сократилось на 38%

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ

По длине велодорожек Петербург занимает второе место среди миллионников после Москвы. В городе насчитывается около 238 км велодорожек — почти втрое меньше, чем в столице. При этом их доля от общей протяженности автомобильных дорог составляет 4,4%. Такой же показатель зафиксирован в Краснодаре.

В целом в миллионниках количество пунктов проката велосипедов и электровелосипедов за год выросло на 26%, до 911. Число сервисов по ремонту увеличилось на 12%, до 1,4 тыс. При этом количество обычных веломагазинов сократилось на 38%, до 1,2 тыс. Точки продажи электровелосипедов, напротив, прибавили 14%.

Интерес к велосипедной инфраструктуре также растет. С марта по август 2026 года поисковые запросы о веломагазинах на картах по России увеличились на 60% год к году. Спортивный прокат пользователи искали на 47% чаще, а ремонт спортивного инвентаря — на 48%.

По данным 2ГИС, велосезон в миллионниках начинается в марте: число маршрутов в этом месяце почти вдвое выше февральского. Пик приходится на июнь и июль. Медианная длина маршрута составляет 0,95 км, что, по оценке аналитиков, чаще говорит о поездках до конкретных точек, чем о прогулочных маршрутах.

Карина Дроздецкая