На летнем отдыхе побывали 461,6 тыс. свердловских детей

В Свердловской области завершилась летняя оздоровительная кампания, по итогам которой отдохнули 461,6 тыс. детей, сообщили в департаменте информационной политики региона. Более 111 тыс. ребят побывали в загородных лагерях и санаториях, 142,6 тыс. — в лагерях дневного пребывания, еще 208 тыс. сходили в походы и приняли участие в других активностях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Бесплатные или льготные путевки в первую очередь получили дети участников специальной военной операции (СВО), дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. «В этом году мы расширили возможности для ребят: организовали отдых в загородных и санаторных лагерях, направили детей на Черноморское побережье и во всероссийские детские центры, обеспечили возможности для трудовой занятости подростков»,— сказал губернатор Денис Паслер.

В Свердловской области продолжают работать 26 круглогодичных загородных лагерей и 23 санатория, в которые школьники могут отправиться отдыхать осенью и в другие сезоны.

Ирина Пичурина