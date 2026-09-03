В Новороссийске 3 сентября пройдут учения со стрельбами в порту

В Новороссийске 3 сентября в акватории морского порта запланированы учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия пройдут с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщили в городском МЦУ со ссылкой на НВМБ.

Во время учений военнослужащие отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Также запланированы практические стрельбы из артиллерийских установок.

На время стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств. Ограничение распространяется в том числе на суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги. На период проведения стрельб необходимо воздержаться от любых видов плавания в указанной акватории.

Ранее сообщалось, что в течение дня 2 сентября над акваторией Черного моря, Крымом и несколькими регионами России было ликвидировано 238 БПЛА. Беспилотники также перехватили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областей, Московского региона.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены

Анна Гречко