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«Динамо» из Махачкалы уступило «Зениту» со счетом 3:0 в Кубке России

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над махачкалинским «Динамо» в третьем туре Пути РПЛ Кубка России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0.

Фото: Наби Мирзаев / Коммерсантъ

Фото: Наби Мирзаев / Коммерсантъ

Дубль в первом тайме оформил Александр Соболев. Нападающий отличился на 11-й и 38-й минутах и довел число своих голов в матчах Кубка России до 24, повторив достижение бывшего футболиста «Ротора» Олега Веретенникова.

Окончательный счет на 85-й минуте установил Александр Ерохин.

После трех туров «Зенит» с восемью очками возглавляет группу C. Второе место занимают «Крылья Советов» с четырьмя очками, у занимающей третью строчку «Балтики» два очка. «Динамо» из Махачкалы остается последним с одним очком.

Валерий Климов

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