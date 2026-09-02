«Динамо» из Махачкалы уступило «Зениту» со счетом 3:0 в Кубке России

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над махачкалинским «Динамо» в третьем туре Пути РПЛ Кубка России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наби Мирзаев / Коммерсантъ Фото: Наби Мирзаев / Коммерсантъ

Дубль в первом тайме оформил Александр Соболев. Нападающий отличился на 11-й и 38-й минутах и довел число своих голов в матчах Кубка России до 24, повторив достижение бывшего футболиста «Ротора» Олега Веретенникова.

Окончательный счет на 85-й минуте установил Александр Ерохин.

После трех туров «Зенит» с восемью очками возглавляет группу C. Второе место занимают «Крылья Советов» с четырьмя очками, у занимающей третью строчку «Балтики» два очка. «Динамо» из Махачкалы остается последним с одним очком.

Валерий Климов