В Астрахани модернизируют более 10 км трубопроводов

В Астрахани в этом году заменят более 10 км трубопроводов. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

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На ул. Луконина в Советском районе «Астрводоканал» меняет 1,1 тыс. м аварийного коллектора. На данный момент обустроены приемные котлованы, ведутся сварочные работы и монтаж нового пластикового трубопровода, уже уложено 468 м сети. Ремонт идет поэтапно, завершить его планируют до начала отопительного сезона. Модернизированный участок подключат к ранее замененному отрезку коллектора на ул. Звездной.

В пресс-службе губернатора дополнили, что в этом году в Трусовском районе на ул. 5-й Керченской заменили около 300 м напорного коллектора. Также велись работы на сетях водопровода в районе Аэропортовского шоссе для подключения Ледового дворца. Всего в 2026 году построено более 3 км водопроводных сетей и свыше 1 км канализации.

Нина Шевченко