«Рубин» в серии пенальти переиграл «Оренбург» в матче Кубка России

В матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Рубин» одержал победу над «Оренбургом» в серии пенальти. Основное время игры завершилось со счетом 1:1.

На 12-й минуте нападающий казанской команды Жак-Жюльен Сиве вывел «Рубин» вперед. Ответную атаку хозяева реализовали на 54-й минуте: отличился Андрей Касаджиков.

В турнирной таблице группы А «Оренбург» занимает первую строчку, имея в активе четыре очка после трех сыгранных встреч. «Рубин» располагается на втором месте с аналогичным количеством баллов.

Андрей Сазонов