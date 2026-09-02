Жителя Балакова осудили за экстремистские комментарии во «ВКонтакте»

Саратовский областной суд вынес приговор 51-летнему жителю Балакова Андрею Самарцеву. Он признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 280, п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ), сообщила пресс-служба облсуда.

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Суд установил, что в 2024–2025 годах балаковец оставлял комментарии под публикациями во «ВКонтакте», которые содержали призывы к насилию против группы лиц по национальному признаку. Ранее, в 2023 году, он опубликовал комментарий с одобрением преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, и оправданием нацизма.

Дело рассмотрено в особом порядке. Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил наказание в виде принудительных работ на два с половиной года с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также Самарцеву запрещено публично размещать комментарии, администрировать сайты, группы и чаты в интернете и мессенджерах в течение полутора лет.

Нина Шевченко