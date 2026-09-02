Воду отключат в трех районах Волгограда с 4 по 6 сентября

С 4 по 6 сентября «Концессии водоснабжения» проведут ремонт водопровода и канализации в Красноармейском, Кировском и Советском районах Волгограда. Специалисты выполнят наладку автоматики на водонапорных станциях, установят новую запорную арматуру на трубопроводах и заменят изношенные участки сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В указанные дни также подключат новый водовод диаметром 700 мм у Купоросной балки и закольцуют два водовода в Кировском районе, а в Красноармейском заменят участок коллектора. Всего запланировано 35 мероприятий.

Для проведения работ отключат воду. С 22:00 4 сентября до 22:00 6 сентября холодное водоснабжение будет приостановлено в Кировском, Красноармейском (кроме поселков Соляной, Южный и XIX партсъезда) и Советском районах (кроме микрорайона Тулака).

Для жителей организуют подвоз воды 5 и 6 сентября с 8:00 до 20:00. Будет задействовано около 20 автоцистерн.

Нина Шевченко