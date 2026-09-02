Суд запретил эксплуатацию двух АГЗС на Кавминводах из-за нарушений пожарных норм

Промышленный районный суд Ставрополя запретил эксплуатацию двух автомобильных газозаправочных станций в Иноземцево и Железноводске из-за нарушений требований пожарной безопасности. При этом требование об их сносе суд отклонил. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Нарушения выявили в ходе проверок АГЗС. В частности, станции располагались на расстоянии от расположенных поблизости объектов, не соответствующем нормативам. Кроме того, на объектах отсутствовали предусмотренные требованиями источники воды для пожаротушения, системы молниезащиты и заземления.

Проверяющие обратились в суд с требованием прекратить эксплуатацию заправок и демонтировать их. Суд пришел к выводу, что выявленные нарушения создают основания для запрета работы станций, однако не усмотрел необходимости обязывать их собственников к сносу.

Таким образом, эксплуатация обеих АГЗС прекращена, но сами объекты сохранятся.

Валерий Климов